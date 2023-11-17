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  1. В Україні

Як писати нормативно-правові акти без корупції: НАЗК розробило практичний посібник

11:43, 17 листопада 2023
Посібник допоможе мінімізувати та усунути корупційні ризики у проектах нормативно-правових актів, сприятиме розбудові спроможності державних органів, громадський організацій та експертів у сфері антикорупційної експертизи.
Як писати нормативно-правові акти без корупції: НАЗК розробило практичний посібник
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що розробило практичний посібник, мета якого – надання практичних порад та рекомендацій для уникнення корупційних норм при написанні нормативно-правових актів. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

У пораднику зібрано посилання на основні онлайн-курси та практичні матеріали, які допоможуть:

ефективно аналізувати проекти актів на етапі внутрішнього погодження;

виявляти корупціогенні фактори та усувати їх;

розібратись у чому полягає антикорупційне візування та якими мають бути дії уповноваженої особи під час такого візування.

Тут ви ознайомитесь з найпоширенішими корупціогенними факторами, які виявляють у проектах актів.

Кому порадник буде корисним?

розробникам нормативно-правових актів;

уповноваженим особам;

громадським організаціям (фізичним особам), які здійснюють громадську антикорупційну експертизу.

Посібник, підготовлений НАЗК, допоможе мінімізувати/усунути корупційні ризики у проектах нормативно-правових актів, сприятиме розбудові спроможності державних органів, громадський організацій та експертів у сфері антикорупційної експертизи.

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