Голова НБУ Пишний анонсував другий етап пом’якшення валютних обмежень

Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації.

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Національний банк України після переходу до керованої гнучкості курсу готується перейти до перейти до другого етапу валютної лібералізації.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, пише пресслужба Нацбанку.

За словами очільника Національного банку, наразі регулятор продовжує втілювати перший етап Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Зокрема, на цьому етапі було передбачено перехід до керованої гнучкості курсу.

«Можу нас усіх привітати – уже шість тижнів ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попит і пропозиція, так, за відчутної присутності НБУ, але поступ ринку очевидний.

Ми здійснили перехід відповідально та професійно. Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації й це те, що точно зробить життя бізнесу легшим», - зазначив Пишний.

У НБУ додали, що успішний перехід від фіксованого обмінного курсу до керованої гнучкості був, у тому числі, предметом обговорення МВФ, який високого оцінив роботу економічної команди України в умовах війни.

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