Без импорта западных деталей рф не сможет производить оружие, – Офис Президента

Запрет поставок технологий в россию ограничит ее производство оружия.

Источник фото: rfi.fr

Во время форума "Украина. Год 2024" советник руководителя Офиса Президента по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что Украина активно работает над запретом поставок западных технологий в российскую федерацию. Этот шаг предназначен обеспечить ограничение возможностей россии в производстве оружия.

"Десятки лет рф получала много микроэлектроники из западного мира. Мы концентрируемся на том, чтобы рф не могла производить свое оружие. россия без западных технологий практически не сможет производить собственное оружие. Это оружие будет менее качественным и в меньшем количестве", - подчеркнул Власюк.

Он также отметил, что даже при наличии импортных деталей россия имеет мощный военно-промышленный комплекс и производит значительное количество оружия. Однако прекращение поставок западных технологий является одним из ключевых направлений санкционной политики, которая уже демонстрирует существенные успехи в работе с партнерами и странами глобального юга.

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