Как получить статус УБД после 24 февраля 2022 года: полезная инфографика

Защитникам и Защитницам описали порядок получения статуса участника боевых действий.

Министерство по делам ветеранов Украины разработало для Защитников и Защитниц инфографику с детализацией порядка получения статуса участника боевых действий (УБД).

В ней подробно расписано:

Кто имеет право на статус УБД?

Как получить статус УБД во время войны?

Как получить статус УБД после увольнения военной службы?

Как получить статус УБД добровольцу?

Кто имеет право на статус ветерана войны?

Кто принадлежит к участникам войны?

Все ответы – в инфографике.

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