Як отримати статус УБД після 24 лютого 2022 року: корисна інфографіка

Захисникам і Захисницям описали порядок отримання статусу учасника бойових дій.

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Міністерство у справах ветеранів України розробили для Захисників і Захисниць інфографіку з деталізацією порядку отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

У ній докладно розписано:

Хто має право на статус УБД?

Як отримати статус УБД під час війни?

Як отримати статус УБД після звільнення військової служби?

Як отримати статус УБД добровольцю?

Хто має право на статус ветерана війни?

Хто належить до учасників війни?

Усі відповіді – у інфографіці:

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