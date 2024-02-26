Дикі кабани «патрулюють» кордон: українців попередили утриматися від зайвих прогулянок

Прикордонники зафіксували зграї диких кабанів поблизу кордону.

Джерело фото: Pigua.info

Державна прикордонна служба України попереджає про зустрічі з дикими кабанами у прикордонних районах. Зграї цих могутніх звірів були зафіксовані в непосредній близькості від кордону.

Зустріч з поросячою родиною може стати небезпечною для людини. Дикі кабани відзначаються своєю силою, швидкістю, здатністю швидко бігати та добре маскуватися. Вони також володіють високою плаваючою здатністю.

Прикордонна служба закликає громадян не піддавати своє життя та здоров'я ризику, утримуючись від прогулянок по звірячим стежкам у прикордонних районах. Відсутність контакту з цими могутніми тваринами допоможе уникнути неприємностей та зберегти безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.