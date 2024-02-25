Чи отримувала росія ракети від Ірану: відповідь Буданова

Кирило Буданов також розповів про використання росією ракет з КНДР.

Фото: slovoidilo.ua

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що рф не отримала від Ірану далекобійні ракети. За його словам, інформація про масштабне застосування ракет з КНДР також не відповідає дійсності. Про це він сказав журналістам на форумі «Україна. Рік 2024».

«Їх нема (далекобійні ракети з Ірану, - ред.) Це все не відповідає дійсності. Північнокорейських кілька було використано, але сказати щодо масштабного застосування - точно не відповідає дійсності», - сказав керівник ГУР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.