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Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

Судья из Луганской области не явилась в новый суд, ее местонахождение неизвестно

Высший совет правосудия считает, что судья сознательно не явилась на новое место работы.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Верховный Суд обратил внимание на основания получения права на льготную пенсию после реформы в сфере социального обеспечения

Спор по этому делу касался права на назначение льготной пенсии и достаточности льготного стажа для такого назначения.

В США замерили уровень доверия к Верховному суду и пришли к неутешительному выводу

Как отмечается, опрос показывает, что Верховный суд США продолжает сталкиваться с резким неодобрением, а вопрос изъятия бывшего президента Дональда Трампа из бюллетеней разделяет американцев.

  1. В Украине

Получала ли россия ракеты от Ирана: ответ Буданова

15:44, 25 февраля 2024
Кирилл Буданов также рассказал об использовании россией ракет из КНДР.
Получала ли россия ракеты от Ирана: ответ Буданова
Фото: slovoidilo.ua
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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты. По его словам, информация о масштабном применении ракет с КНДР также не соответствует действительности. Об этом он сказал журналистам на форуме Украина. Год 2024».

«Их нет (дальнобойные ракеты из Ирана, – ред.) Это все не соответствует действительности. Северокорейские несколько были использованы, но сказать о масштабном применении - точно не соответствует действительности», - сказал руководитель ГУР.

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