Получала ли россия ракеты от Ирана: ответ Буданова

Кирилл Буданов также рассказал об использовании россией ракет из КНДР.

Фото: slovoidilo.ua

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что россия не получила от Ирана дальнобойные ракеты. По его словам, информация о масштабном применении ракет с КНДР также не соответствует действительности. Об этом он сказал журналистам на форуме Украина. Год 2024».

«Их нет (дальнобойные ракеты из Ирана, – ред.) Это все не соответствует действительности. Северокорейские несколько были использованы, но сказать о масштабном применении - точно не соответствует действительности», - сказал руководитель ГУР.

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