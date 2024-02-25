Андрей Ермак допустил участие россии в саммите мира, но не сразу

По словам Андрея Ермака, первый инаугурационный саммит состоится в ближайшее время в Швейцарии.

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран. рф не получит приглашение на этом этапе. Об этом он сказал на конференции «Украина. Год 2024».

«Первый инаугурационный саммит, который состоится в ближайшее время в Швейцарии. На сегодняшний день приглашения подготовлены и будут отправлены более чем 160 странам», – сказал Ермак.

Он подчеркнул, что это очень большое международное событие, целью которого будет фиксация того, о чем страны говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников.

По его словам, сегодня разрабатывают документ, который мог бы стать результатом этой встречи.

«После первой встречи мы берем определенное время, чтобы подготовить совместный, на основе «формулы», план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление того, что я сказал, и также преодоление кризисов, которые создала эта война», – отметил Ермак.

Он дал понять, что приглашения представителей россии допускают только на второй саммит мира.

«На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан... без посредников, открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей российской федерации, где им будет представлен и дан этот план на тот случай, если – кто там к тому времени будет представлять страну-агрессора – захочет действительно прекратить эту войну, и вернуться к справедливому миру.

Что мы понимаем под справедливым миром – изложено в нашей «формуле мира», – сказал Ермак.

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