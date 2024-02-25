Стефанчук сообщил, когда Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении

По словам спикера парламента, сначала Комитету Рады нужно проработать четыре тысячи поправок.

Фото: telegraf.com.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты подали ко второму чтению законопроекта о мобилизации более 4 тысяч правок.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внесет законопроект о мобилизации на рассмотрение парламента только после того, как его проработает Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. Об этом он сообщил в кулуарах конференции «Украина. Год 2024», сообщает hromadske.

«Четыре тысячи правок. Он сейчас находится в Комитете. Как только завершено будет рассмотрение в Комитете, он будет внесен в парламент», — сказал спикер Рады.

Он напомнил, что 21 февраля завершилась подача поправок и заявил, что пока даже неизвестно, какие правки в целом есть, их пока только сводят в Комитете.

Отвечая на вопрос, когда могут выставить законопроект на голосование, Стефанчук ответил: «До 21 вносились правки. Вот они внеслись и дальше мы будем смотреть, когда Комитет будет готов, он будет внесен. 4 тысячи правок и все они должны рассматриваться Комитетом».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации в первом чтении.

Добавим, в Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным.

А глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк рассказала, какие правки подала в законопроект о мобилизации, который готовятся рассматривать в Верховной Раде.

Вместе с тем, из законопроекта о мобилизации могут изъять нормы о лишении аспирантов отсрочки и предоставить отсрочку педагогам вузов, имеющих научную степень.

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