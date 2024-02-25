Украина изготовила ракету, которая способна поразить цель за 700 км, – министр

Достижение Украины в ракетной технологии - ракета, способная поразить цели за 700 км.

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На форуме "Украина. Год 2024" министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал о достижениях Украины в ракетной программе, заявив, Украина обладает дальнобойной ракетой собственного производства, которая способна поражать цели на расстоянии до 700 километров.

"Важнейшая программа для нашей страны - это ракетная программа. Но о ней я скажу не больше, чем президент - у нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 км", - отметил министр.

Он также отметил, что этот год принесет много хороших новостей для оборонного комплекса Украины, подчеркнув успешные испытания украинских военных средств на разных фронтах.

"В прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России произведенным в Украине вооружением. Мы увидели в деле, в воздухе дрон, мы увидели их на море. Этот год станет годом, когда мы увидим их на земле", - добавил Камышин.

Кроме того, как заявил Федоров, украинские военные смогут управлять дронами на фронте из любого уголка Украины.

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