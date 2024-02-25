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  1. В Україні

Українські військові зможуть керувати дронами на фронті з будь-якого куточку України, – Федоров

14:28, 25 лютого 2024
Військові зможуть запускати дистанційно різні типи БПЛА.
Українські військові зможуть керувати дронами на фронті з будь-якого куточку України, – Федоров
Джерело фото: Кабмін
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В майбутньому українські військові матимуть можливість керувати дронами, знаходячись далеко від лінії фронту. Про це повідомив міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити», - заявив Федоров.

За його словами, Україна має доступ до передових технологій і використовує супутниковий зв'язок багатьох країн НАТО.

«Мова йде поки що не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу, - підкреслив міністр.

Додатково, Федоров зазначив, що «хлопці з Вінниці та Львова» зможуть управляти дронами на фронті, що свідчить про поступове впровадження новітніх технологій у військову сферу України.

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