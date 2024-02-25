Україна працює над відкриттям авіаційного простору, – Кубраков

Україна готує офіційні заяви до міжнародних безпекових регуляторів задля узгодження алгоритму дій.

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що країна активно працює над відкриттям авіаційного простору під контролем американських та європейських регуляторів з безпеки.

«Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, – сказав Кубраков.

Рішення про відкриття авіаційного простору вимагає узгодження зі світовими авіаційними організаціями та врахування різних аспектів безпеки польотів.

«Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни називати точно ніхто не буде. Тут складні безпекові питання. І нам важливо, щоб європейські та американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій. В цьому напрямку», – додав міністр.

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