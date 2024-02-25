Украина работает над открытием авиационного пространства, – Кубраков

Украина готовит официальные заявления к международным регуляторам безопасности для согласования алгоритма действий.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024" заявил, что страна активно работает над открытием авиационного пространства под контролем американских и европейских регуляторов по безопасности.

"Ведем консультации с американскими и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, - сказал Кубраков.

Решение об открытии авиационного пространства требует согласования с мировыми авиационными организациями и учета различных аспектов безопасности полетов.

"Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы. Сроки называть точно никто не будет. Здесь сложные вопросы безопасности. И нам важно, чтобы европейские и американские регуляторы безопасности подтвердили наш алгоритм действий. В этом направлении", - добавил министр.

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