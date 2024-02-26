Цифровизация в украинской медицине: какие данные пациентов хранятся в электронной системе

Минздрав Украины внедряет электронную систему здравоохранения для повышения качества медицинских услуг.

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Министерство здравоохранения Украины представило инновационную электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ), которая состоит из центральной базы данных (ЦБД) и медицинских информационных систем (МИС). ЦБД, которая принадлежит государству через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), совместно с МИС обеспечивает хранение медицинских данных в цифровом формате и их обмен между медицинскими учреждениями. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Эта инициатива направлена на облегчение работы медицинских работников и улучшение предоставления медицинских услуг пациентам. Благодаря ЕСОЗ, медицинские учреждения могут хранить информацию в цифровом виде, включая электронные рецепты, направления и медицинские заключения.

Важным аспектом является сохранение персональных данных пациентов в ЦБД, которое осуществляется с помощью уникального идентификатора и шифрования для обеспечения конфиденциальности. Пациенты могут быть уверены в безопасности своих личных данных и получить доступ к необходимым медицинским услугам.

К медицинской информации, хранящейся в ЕСОЗ, входят данные о визитах к врачу, госпитализации, планы лечения и прочее. Эта информация обеспечивает медицинским работникам полный и актуальный образ состояния здоровья пациента для принятия эффективных решений.

В свете этих нововведений, работа с медицинской информацией становится более эффективной и удобной как для медицинских работников, так и для пациентов. Реализация ЕСОЗ открывает новые возможности для развития современной системы здравоохранения в Украине.

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