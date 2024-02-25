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Судьи и работники аппарата КГС ВС стали донорами крови, фото

21:35, 25 февраля 2024
Коллектив КГС ВС осуществил донацию для нужд института сердечно-сосудистой хирургии.
Судьи и работники аппарата КГС ВС стали донорами крови, фото
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Судьи и работники Верховного Суда сдали кровь нуждам института сердечно-сосудистой хирургии. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

В коллективную донацию присоединились судьи КЦС ВС, руководитель секретариата КЦС ВС и работники аппарата Суда, а забор донорской крови обеспечила выездная бригада Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова.

«Призываем всех, у кого нет медицинских противопоказаний и других ограничений, становиться донорами крови, а значит – и спасателями жизней», - говорится в сообщении.

Фото: supreme.court.gov.ua

Ранее сообщалось, что 29 судей и работников аппарата КАС ВС стали донорами крови.

Кроме того, судьи и работники Харьковского апелляционного суда и общих судов области стали донорами крови.

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