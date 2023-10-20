Судьи и работники Харьковского апелляционного суда и общих судов области стали донорами крови

Такое мероприятие среди судов Харьковщины проходит уже не впервые, ведь каждая капля крови нужна для спасения наших бойцов.

Источник фото: Харьковский апелляционный суд

Судьи и работники Харьковского апелляционного суда, Ленинского и Орджоникидзевского районных судов города Харькова, работники Службы судебной охраны стали донорами крови.

Как рассказали в ХАС, такое мероприятие среди судов Харьковщины проходит уже не впервые, ведь каждая капля крови нужна для спасения наших бойцов.

«Призываем всех небезразличных поддержать донорство и сдать кровь для наших защитников!

Спасаем Украину вместе и приближаемся к Победе!», - отметили в суде.

Кроме того, судьи Харьковского апелляционного суда передали квадрокоптер DJI Mavic 3-PRO FLY More Combo военным, чтобы с помощью такой техники бойцы осуществляли аэроразведку и уничтожали врага.

Источник фото: Харьковский апелляционный суд

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