Судді та працівники Харківського апеляційного суду та загальних судів області стали донорами крові

Такий захід серед судів Харківщини відбувається вже не вперше, адже кожна крапля крові потрібна для порятунку наших бійців.

Джерело фото: Харківський апеляційний суд

Судді і працівники Харківського апеляційного суду, Ленінського та Орджонікідзевського районних судів міста Харкова, працівники Служби судової охорони стали донорами крові.

Як розповіли у ХАС, такий захід серед судів Харківщини відбувається вже не вперше, адже кожна крапля крові потрібна для порятунку наших бійців.

«Закликаємо всіх небайдужих підтримати донорство та здати кров для наших захисників!

Рятуємо Україну разом і наближаємось до Перемоги!», - наголосили у суді.

Крім того, судді Харківського апеляційного суду передали квадрокоптер «DJI Mavic 3-PRO FLY More Combo» військовим, щоби за допомогою такої техніки бійці здійснювали аеророзвідку та знищували ворога.

Джерело фото: Харківський апеляційний суд

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