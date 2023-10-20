Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для Дніпровського апеляційного суду хочуть знайти шість суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження у Дніпровський апеляційний суд.

ВККС готується відновити конкурс на посади суддів Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Але ще необхідно завершити перевірку практичних завдань, виконаних кандидатами.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

ВККС затвердила новий Регламент: голову та заступника голови ВККС тепер можна відкликати з посад

Наразі невідомо, чи запровадить у себе таку ж ініціативу Вища рада правосуддя.

Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

  1. В Україні

Альтернативна служба для вірян: що робити з українцями, яким релігія не дозволяє воювати

16:47, 20 жовтня 2023
Рада церков рекомендує залучати вірян до посилення обороноздатності держави за межами військових формувань.
Альтернативна служба для вірян: що робити з українцями, яким релігія не дозволяє воювати
Джерело фото: vrciro.org.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій були обговорені питання, що стосуються вірян, чиї релігійні переконання забороняють брати до рук зброю. Зустріч з главою уряду, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, відбулася за участю керівників та представників різних релігійних конфесій і була спрямована на вирішення цієї важливої проблеми. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської ради Церков і Релігійних організацій.

На зустрічі обговорювалися питання щодо практичного впровадження конституційної гарантії щодо альтернативної (невійськової) служби для вірян, чиї релігійні переконання вимагають уникати володіння зброєю.

Представники релігійних конфесій висловили думку, що в разі таких віруючих осіб не слід застосовувати кримінальне переслідування. Замість цього, рада рекомендує залучати цих вірян до здійснення робіт з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

«Замість кримінального переслідування таких вірян, буде доцільно залучити їх до роботи з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань», – заявили в раді.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України