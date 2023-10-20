Альтернативна служба для вірян: що робити з українцями, яким релігія не дозволяє воювати

Рада церков рекомендує залучати вірян до посилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

Джерело фото: vrciro.org.ua

У Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій були обговорені питання, що стосуються вірян, чиї релігійні переконання забороняють брати до рук зброю. Зустріч з главою уряду, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, відбулася за участю керівників та представників різних релігійних конфесій і була спрямована на вирішення цієї важливої проблеми. Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської ради Церков і Релігійних організацій.

На зустрічі обговорювалися питання щодо практичного впровадження конституційної гарантії щодо альтернативної (невійськової) служби для вірян, чиї релігійні переконання вимагають уникати володіння зброєю.

Представники релігійних конфесій висловили думку, що в разі таких віруючих осіб не слід застосовувати кримінальне переслідування. Замість цього, рада рекомендує залучати цих вірян до здійснення робіт з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань.

«Замість кримінального переслідування таких вірян, буде доцільно залучити їх до роботи з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань», – заявили в раді.

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