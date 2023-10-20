Від удару людей затиснуло в салоні авто: у Києві сталася смертельна ДТП, фото

Водій легкової автівки отримав чисельні травми та у тяжкому стані був госпіталізований у лікарню, а пасажир загинув на місці.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У четвер, 19 жовтня, у Голосіївському районі столиці сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

На проспекті Валерія Лобановського 25-річний водій автівки «Toyota» рухаючись зі сторони вулиці Холодноярської в напрямку вулиці Деміївської не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на електроопору. Від удару керманича та пасажира затиснуло в салоні автомобіля. Деблокувати їх вдалось за допомоги рятувальників.

Внаслідок дорожно-транспортної пригоди 23-річний пасажир автомобілю загинув на місці, а водія було госпіталізовано у тяжкому стані до медичного закладу.

«Подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках відкритого кримінального провадження наразі встановлюються всі обставини події», - сказано у повідомленні.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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