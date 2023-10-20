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  1. В Украине

От удара людей зажало в салоне авто: в Киеве произошло смертельное ДТП, фото

16:09, 20 октября 2023
Водитель легковой машины получил многочисленные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, а пассажир погиб на месте.
От удара людей зажало в салоне авто: в Киеве произошло смертельное ДТП, фото
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В четверг, 19 октября, в Голосеевском районе столицы произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

На проспекте Валерия Лобановского 25-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь со стороны улицы Холодноярской в направлении улицы Демеевской, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору. От удара водителя и пассажира зажало в салоне автомобиля. Деблокировать их удалось с помощью спасателей.

В результате дорожно-транспортного происшествия 23-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

«Событие правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках открытого уголовного производства устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сказано в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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