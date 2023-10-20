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  1. В Украине

В Киеве в центре напали на военнослужащего – полиция

12:25, 20 октября 2023
Его госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки.
В Киеве в центре напали на военнослужащего – полиция
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В центре Киева напали на военнослужащего. Его госпитализировали в медицинское учреждение с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как рассказали в полиции Киева, в четверг, 19 октября, около 22:00 часов, поступило сообщение от врачей о том, что на одной из улиц в Шевченковском районе обнаружен военнослужащий с ножевым ранением.

Правоохранители провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пересматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Лиц, которые стали свидетелями данного уголовного правонарушения, просят позвонить на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по номеру (044) 486-03-06.

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