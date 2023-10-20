У Києві в центрі напали на військовослужбовця – поліція

Його госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини.

У центрі Києві напали на військовослужбовця. Його госпіталізували до медичного закладу з ножовим пораненням грудної клітини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як розповіли у поліції Києва, у четвер, 19 жовтня, близько 22:00 години, надійшло повідомлення від лікарів про те, що на одній із вулиць у Шевченківському районі виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням.

Правоохоронці провели огляд місця події. Попередньо встановлено, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 - умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Осіб, які стали свідками даного кримінального правопорушення, просять зателефонувати на спецлінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.

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