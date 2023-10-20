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Саме по собі висловлення пропозиції надати хабар правоохоронцям не є ознакою провокації, - Верховний Суд

Як зауважив Верховний Суд, суди мали вказати, чим поведінка затриманого, зокрема його слова, що він не хоче у в`язницю і чи можна якось домовитися, настільки відрізнялася від звичайної ситуації, з якою оперуповноважені стикаються в ході своєї роботи, щоб зламати їх моральний опір таким пропозиціям.

За педагогічними і науково-педагогічними працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток, - Верховний Суд

Касаційний цивільний суд Верховного Суду розглянув справу про гарантії для педагогічних чи науково-педагогічних працівників, призваних на військову службу під час мобілізації.

Порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, - позиції Касаційного кримінального суду ВС

Якщо ухвала слідчого судді постановлена без виклику особи, інтересів якої вона стосується, то строк апеляційного оскарження для такої особи має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення, незалежно від наявності інших джерел інформування.

У деклараціях немає статків: НАЗК пропонує скасувати повну перевірку декларацій деяких слідчих та дізнавачів

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким скасувати повні перевірки декларацій для слідчих і дізнавачів, бо вони є обтяжливим, та, за словами НАЗК, їх декларації не містять статків.

Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

  1. В Україні

Ощадбанк видав 289 грантів для підприємців у рамках програми «EU4Business»

15:50, 20 жовтня 2023
Програму підтримки українського бізнесу фінансують Уряд Німеччини та Європейський Союз.
Ощадбанк видав 289 грантів для підприємців у рамках програми «EU4Business»
Джерело фото: epravda
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Клієнти Ощадбанку отримали схвалення для 289 грантів, які надаються в рамках програми «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». З цієї кількості, 236 грантів отримали фізичні особи-підприємці, а 53 – юридичні особи. Про це повідомила Віцепрем'єр-міністра України Ірина Верещук, пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці Уряду Німеччини та Європейського Союзу та включає участь трьох банківських установ: АТ «Ощадбанк», «ПриватБанк» і банк «Львів».

Загалом програмою передбачено надання 750 грантів, при цьому максимальна сума гранту становить 160 тисяч гривень. Отримані кошти можна використовувати для виплати заробітної плати, закупівлі основних засобів, товарів та матеріалів, оплати оренди, послуг і виконання робіт тощо.

Після отримання повідомлення про перемогу в конкурсі, учасники зобов'язані звернутися до банку для відкриття рахунку для обслуговування гранту та укладення відповідного договору. Далі Фонд розвитку підприємництва здійснює перерахування коштів на цей рахунок.

«Підтримка малого бізнесу – один із ключових факторів для відновлення економіки країни», – зазначила Віцепремʼєрка.

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