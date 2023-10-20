Ощадбанк видав 289 грантів для підприємців у рамках програми «EU4Business»

Програму підтримки українського бізнесу фінансують Уряд Німеччини та Європейський Союз.

Джерело фото: epravda

Клієнти Ощадбанку отримали схвалення для 289 грантів, які надаються в рамках програми «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». З цієї кількості, 236 грантів отримали фізичні особи-підприємці, а 53 – юридичні особи. Про це повідомила Віцепрем'єр-міністра України Ірина Верещук, пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці Уряду Німеччини та Європейського Союзу та включає участь трьох банківських установ: АТ «Ощадбанк», «ПриватБанк» і банк «Львів».

Загалом програмою передбачено надання 750 грантів, при цьому максимальна сума гранту становить 160 тисяч гривень. Отримані кошти можна використовувати для виплати заробітної плати, закупівлі основних засобів, товарів та матеріалів, оплати оренди, послуг і виконання робіт тощо.

Після отримання повідомлення про перемогу в конкурсі, учасники зобов'язані звернутися до банку для відкриття рахунку для обслуговування гранту та укладення відповідного договору. Далі Фонд розвитку підприємництва здійснює перерахування коштів на цей рахунок.

«Підтримка малого бізнесу – один із ключових факторів для відновлення економіки країни», – зазначила Віцепремʼєрка.

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