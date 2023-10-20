В Україні вводять в обіг нові банкноти номіналом 20 гривень

З'являться 20 гривень з підписом Голови НБУ Андрія Пишного.

Національний банк із 24 жовтня випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Це відбувається у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.