Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили про чергові кадрові проблеми на державній службі.

Як розповіла 19 жовтня 2023 року голова НАДС Наталія Алюшина, державна служба в Україні продовжує активно старіти.

За даними НАДС, у 2020 році на державній службі працювало близько 27% молоді, у 2021-му – вже 25%, а за даними 2022 року — дещо більше 21%.

Під «молоддю» у НАДС, судячи з публічних коментарів, розуміють вікову категорію службовців у віці 25-35 років.

«Це є інституційною проблемою для державної служби. Ми спостерігаємо за старінням публічної служби.», - зазначила Наталія Алюшина.

У НАДС закликали молодь приходити працювати на державну службу, для початку пропонуючи пройти молодим фахівцям стажування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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