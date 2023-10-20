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Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

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Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС

11:58, 20 жовтня 2023
Молодь не прагне працювати на державній службі, хоча її закликають працювати в держсекторі.
Молодь на державній службі складає лише 21%, це є інституційною проблемою – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) повідомили про чергові кадрові проблеми на державній службі.

Як розповіла 19 жовтня 2023 року голова НАДС Наталія Алюшина, державна служба в Україні продовжує активно старіти.

За даними НАДС, у 2020 році на державній службі працювало близько 27% молоді, у 2021-му – вже 25%, а за даними 2022 року — дещо більше 21%.

Під «молоддю» у НАДС, судячи з публічних коментарів, розуміють вікову категорію службовців у віці 25-35 років.

«Це є інституційною проблемою для державної служби. Ми спостерігаємо за старінням публічної служби.», - зазначила Наталія Алюшина.

У НАДС закликали молодь приходити працювати на державну службу, для початку пропонуючи пройти молодим фахівцям стажування.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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