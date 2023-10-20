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В Україні хочуть ввести штрафи за використання назв «шампанське» та «коньяк»

11:50, 20 жовтня 2023
Законопроектом пропонується штрафувати за незаконне використання зареєстрованих брендів.
В Україні хочуть ввести штрафи за використання назв «шампанське» та «коньяк»
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18 жовтня Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект №10162 щодо зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Документом пропонується ввести штрафи за незаконне використання зареєстрованих брендів з грудня 2024 року.

Законопроектом пропонується ввести адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Зокрема, алюзія (пряме або непряме посилання на одну або декілька офіційних назв спиртних напоїв або географічних зазначень спиртних напоїв під час опису, представлення, маркування харчових продуктів та спиртних напоїв) передбачає штраф на у від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 гривень до 850 гривень).

Таким чином, штрафувати можуть за використання назв «шампанське» та «коньяк».

Законом гармонізуються положення національного законодавства з нормами права ЄС та встановлюються загальні правила визначення, опису, представлення і маркування спиртних напоїв, правила використання офіційних назв спиртних напоїв, особливості використання та захисту географічних зазначень спиртних напоїв.

Основні положення

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України  про адміністративні правопорушення шляхом доповнення:

новою статтею 156-5, яка передбачатиме адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв;

статті 188-22, якою встановлено відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання законних вимог (приписів) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, відповідними нормами щодо порушень законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв;

статті 238 повноваженнями посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення і накладання адміністративних стягнень за порушення законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв (стаття 1565).

Ураховуючи, що Закон № 2800 вводиться в дію через два роки з дня набрання ним чинності, а саме, з 28 грудня 2024 року, проектом Закону пропонується набрання чинності цим Законом з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, що регулюють питання географічних зазначень спиртних напоїв, які набирають чинності з дня, наступного за днем введення в дію Закону № 2800.

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