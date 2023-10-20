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В Украине хотят ввести штрафы за использование названий «шампанское» и «коньяк»

11:50, 20 октября 2023
Законопроект предлагает штрафовать за незаконное использование зарегистрированных брендов.
В Украине хотят ввести штрафы за использование названий «шампанское» и «коньяк»
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18 октября Кабинет министров Украины внес в парламент законопроект №10162 по внесению изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Документ предлагает ввести штрафы за незаконное использование зарегистрированных брендов с декабря 2024 года.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность за нарушение законодательства в сфере географических указаний спиртных напитков.

В частности, аллюзия (прямая или косвенная ссылка на одно или несколько официальных названий спиртных напитков или географических указаний спиртных напитков во время описания, представления, маркировки пищевых продуктов и спиртных напитков) предусматривает штраф в размере от 20 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 340 гривен до 850 гривен).

Таким образом, штрафовать могут за использование названий «шампанское» и «коньяк».

Законом гармонизируются положения национального законодательства с нормами права и устанавливаются общие правила определения, описания, представления и маркировки спиртных напитков, правила использования официальных названий спиртных напитков, особенности использования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Основные положения

Проектом Закона предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях путем дополнения:

новой статьей 156-5, которая будет предусматривать административную ответственность за нарушение законодательства в сфере схем качества сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сфере географических указаний спиртных напитков;

статьи 188-22, которой установлена ответственность за неисполнение или несвоевременное исполнение законных требований (предписаний) должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере ветеринарной медицины, соответствующими нормами по нарушениям законодательства в сфере схем качества для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов; сфере географических указаний спиртных напитков;

статьи 238 полномочиями должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и в сфере ветеринарной медицины, по рассмотрению дел об административных правонарушениях и наложении административных взысканий за нарушение законодательства в сфере схем качества для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, сфере географических указаний спиртных напитков (статья 1565).

Учитывая, что Закон № 2800 вводится в действие через два года со дня вступления в силу, а именно, с 28 декабря 2024 года, проектом Закона предлагается вступление в силу настоящего Закона со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений, регулирующих вопросы географических указаний спиртных напитков, которые вступают в силу со дня, следующего за днем введения в действие Закона №2800.

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