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Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС

Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.

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Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС

11:58, 20 октября 2023
Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.
Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС
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В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) сообщили об очередных кадровых проблемах в сфере государственной службы.

Как рассказала 19 октября 2023 года председатель НАДС Наталья Алюшина, государственная служба в Украине продолжает активно стареть.

По данным НАДС, в 2020 году на государственной службе работало около 27% молодежи, в 2021-м – уже 25%, а по данным 2022 года – несколько больше 21%.

Под «молодежью» в НАДС, судя по публичным комментариям, понимают возрастную категорию служащих в возрасте 25-35 лет.

«Это институциональная проблема для государственной службы. Мы наблюдаем за старением публичной службы», - отметила Наталья Алюшина.

В НАДС призвали молодежь приходить работать на государственную службу, для начала предлагая пройти молодым специалистам стажировку.

Автор: Вячеслав Хрипун

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