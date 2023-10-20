В Украине вводят в обращение новые банкноты номиналом 20 гривен

Появятся 20 гривен с подписью Главы НБУ Андрея Пышного.

Национальный банк с 24 октября выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 – с подписью Главы Национального банка Украины Андрея Пышного и отражением на них года выпуска.

Это происходит в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения банкнотами номиналом 20 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот.

Они будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины.

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