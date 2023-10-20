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  1. В Украине

Ощадбанк выдал 289 грантов для предпринимателей в рамках программы «EU4Business»

15:50, 20 октября 2023
Программу поддержки украинского бизнеса финансируют Правительство Германии и Европейский Союз.
Ощадбанк выдал 289 грантов для предпринимателей в рамках программы «EU4Business»
Источник фото: epravda
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Клиенты Ощадбанка получили одобрение для 289 грантов, которые предоставляются в рамках программы «EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП». Из этого количества, 236 грантов получили физические лица-предприниматели, а 53 - юридические лица. Об этом сообщила Вице-премьер-министра Украины Ирина Верещук, пишет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Программа реализуется благодаря финансовой поддержке Правительства Германии и Европейского Союза и включает участие трех банковских учреждений: АО "Ощадбанк", "ПриватБанк" и банк "Львов".

Всего программой предусмотрено предоставление 750 грантов, при этом максимальная сумма гранта составляет 160 тысяч гривен. Полученные средства можно использовать для выплаты заработной платы, закупки основных средств, товаров и материалов, оплаты аренды, услуг и выполнения работ и тому подобное.

После получения уведомления о победе в конкурсе, участники обязаны обратиться в банк для открытия счета для обслуживания гранта и заключения соответствующего договора. Далее Фонд развития предпринимательства осуществляет перечисление средств на этот счет.

«Поддержка малого бизнеса - один из ключевых факторов для восстановления экономики страны», - отметила Вице-премьер.

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