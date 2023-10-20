Альтернативная служба для верующих: что делать с украинцами, которым религия не позволяет воевать

Совет церквей рекомендует привлекать верующих к усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

Источник фото: vrciro.org.ua

Во Всеукраинском совете церквей и религиозных организаций были обсуждены вопросы, касающиеся верующих, чьи религиозные убеждения запрещают брать в руки оружие. Встреча с главой правительства, премьер-министром Денисом Шмыгалем, состоялась при участии руководителей и представителей различных религиозных конфессий и была направлена на решение этой важной проблемы. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

На встрече обсуждались вопросы практического внедрения конституционной гарантии альтернативной (невоенной) службы для верующих, чьи религиозные убеждения требуют избегать владения оружием.

Представители религиозных конфессий высказали мнение, что в случае таких верующих лиц не следует применять уголовное преследование. Вместо этого, совет рекомендует привлекать этих верующих к осуществлению работ по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований.

«Вместо уголовного преследования таких верующих, будет целесообразно привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований», – заявили в совете.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.