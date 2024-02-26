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«Похоронил» жену, чтобы выехать за границу: пограничники разоблачили новую схему уклонистов

07:57, 26 февраля 2024
Мужчина пытался выехать за границу как отец-одиночка с помощью фальшивого свидетельства о смерти жены.
«Похоронил» жену, чтобы выехать за границу: пограничники разоблачили новую схему уклонистов
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Мужчина, пытаясь выехать за границу, подал фальшивое свидетельство о смерти своей жены, надеясь получить возможность путешествовать как отец-одиночка. Однако, тщательная проверка пограничниками раскрыла эту попытку обмана, - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Мужчина был задержан на пункте пропуска, когда оказалось, что документы, которые он предоставил, содержали поддельные данные. Во время опроса мужчина признался, что его жена жива, и что фальшивое свидетельство о смерти он получил от водителя автобуса, которым намеревался путешествовать в Венгрию.

Обоим мужчинам придется отвечать за этот неправомерный и опасный шаг перед законом.

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