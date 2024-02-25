Руслан Стефанчук анонсировал новый уровень спикерского сотрудничества между Украиной и США

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал загадочное заявление о сотрудничестве с Конгрессом США.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что вопрос Украины будет продвигаться в Конгрессе США, а также анонсировал новый уровень спикерского сотрудничества между странами. Об этом он сказал на форуме «Украина. Год 2024».

«Мы не сбрасываем с вопросов наши отношения с Конгрессом США. Мы ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку, которую мы имеем сегодня, и мы будем продолжать.

В ближайшее время, буквально завтра-послезавтра, вы получите новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как нужно продвигать интересы Украины в Конгрессе США», - сказал он.

Ранее сообщалось, что 25 февраля проходит форум «Украина. Год 2024», в котором принимает участие военно-политическое руководство страны.

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