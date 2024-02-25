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Нагрузки на судей существенно увеличились: в КХС ВС подвели итоги работы хозяйственных судов в 2023 году

20:15, 25 февраля 2024
Председатель ВС Станислав Кравченко отметил, что Верховному Суду в течение 2023 года удалось сформировать достаточное количество правовых выводов для обеспечения единства судебной практики по решению актуальных вопросов, в частности, и в новых категориях дел.
Нагрузки на судей существенно увеличились: в КХС ВС подвели итоги работы хозяйственных судов в 2023 году
Фото: supreme.court.gov.ua
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Можно с уверенностью констатировать факт, что роль и значение хозяйственной юрисдикции были, есть и, несомненно, будут чрезвычайно важны в развитии государства. Об этом заявил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время расширенного совещания по подведению итогов работы хозяйственных судов в 2023 году с участием судей Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде, председателей апелляционных и местных хозяйственных судов.

«Уже зараз ми маємо дбати про повоєнну відбудову країни, і суди зі свого боку повинні забезпечити належний захист інвестицій за чіткими й зрозумілими правилами», – зауважив голова ВС.

Станіслав Кравченко поінформував, що у 2023 році на розгляд судів надійшло понад 4,5 млн справ і матеріалів. Серед них були й нові категорії спорів, пов’язаних із війною. За його словами, попри надскладні умови, такі як надмірне навантаження, кадровий голод і безпекові ризики, судова система достойно впоралася з викликами та продовжила ефективно виконувати свої завдання.

Також очільник ВС зазначив, що Верховному Суду впродовж 2023 року вдалося сформувати достатню кількість правових висновків для забезпечення єдності судової практики щодо вирішення актуальних питань, що виникали, зокрема, і в нових категоріях справ.

«Ретроспектива показує, що ми вже набули цінний досвід, який дасть нам можливість подолати всі виклики в майбутньому», – переконаний Станіслав Кравченко.

Аналізуючи результати діяльності системи господарських судів у 2023 році, голова КГС ВС Лариса Рогач зазначила, що в перший рік повномасштабного вторгнення господарські суди продемонстрували здатність мобілізуватися та оперативно знаходити шляхи для забезпечення дотримання високих стандартів здійснення правосуддя. Другий же рік повномасштабної війни засвідчує стабілізацію роботи всієї системи господарських судів в умовах воєнного стану.

Як зауважила Лариса Рогач, необхідно наголосити на тому, що у 2023 році суттєво збільшилися основні показники роботи господарських судів порівняно з показниками 2022 року, а подекуди вони перевищили навіть показники «довоєнного» 2021 року. І на тлі відчутного кадрового голоду як серед суддів, так і серед працівників апаратів судів, суттєвого збільшення навантаження на суддів у зв’язку із збільшенням процесуальних звернень якість роботи господарських судів зросла порівняно з попереднім роком, зокрема скоротилися строки розгляду справ.

Фото: supreme.court.gov.ua

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