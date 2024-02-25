Украинские военные смогут управлять дронами на фронте из любого уголка Украины, – Федоров

Военные смогут запускать дистанционно различные типы БПЛА.

Источник фото: Кабмин

В будущем украинские военные будут иметь возможность управлять дронами, находясь далеко от линии фронта. Об этом сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров во время форума "Украина. Год 2024".

"Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно. Но по факту нынешние технологии позволяют это делать", - заявил Федоров.

По его словам, Украина имеет доступ к передовым технологиям и использует спутниковую связь многих стран НАТО.

"Речь идет пока что не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени, - подчеркнул министр.

Дополнительно, Федоров отметил, что "ребята из Винницы и Львова" смогут управлять дронами на фронте, что свидетельствует о постепенном внедрении новейших технологий в военную сферу Украины.

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