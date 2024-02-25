Україна виготовила ракету, яка здатна вразити ціль за 700 км, – міністр

Досягнення України у ракетній технології – ракета, що здатна вразити ціли за 700 км.

Джерело фото: ukrinform

На форумі «Україна. Рік 2024» міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про досягнення України у ракетній програмі, заявивши, Україна володіє далекобійною ракетою власного виробництва, яка здатна уражати цілі на відстані до 700 кілометрів.

«Найважливіша програма для нашої країни - це ракетна програма. Але про неї я скажу не більше, аніж президент - у нас зʼявилася наша далекобійна зброя, яка вразила ціль на 700 км» - зазначив міністр.

Він також зауважив, що цей рік принесе багато гарних новин для оборонного комплексу України, підкресливши успішні випробування українських військових засобів на різних фронтах.

«Минулого року Сили оборони почали працювати по стратегічних цілях в глибині Росії виробленим в Україні озброєнням. Ми побачили в ділі, в повітрі дрон, ми побачили їх на морі. Цей рік стане роком, коли ми побачимо їх на землі», - додав Камишін.

Крім того, як заявив Федоров, українські військові зможуть керувати дронами на фронті з будь-якого куточку України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.