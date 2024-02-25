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Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні

14:47, 25 лютого 2024
За словами спікера парламенту, спочатку Комітету Ради треба опрацювати чотири тисячі правок.
Стефанчук повідомив, коли Рада може розглянути законопроект про мобілізацію у другому читанні
Фото: telegraf.com.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», народні депутати подали до другого читання законопроекту про мобілізацію понад 4 тисячі правок.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що внесе законопроект про мобілізацію на розгляд парламенту тільки після того, як його опрацює Комітет з питань національної безпеки та оборони. Про це він повідомив у кулуарах конференції «Україна. Рік 2024», передає hromadske.

«Чотири тисячі правок. Він зараз перебуває в Комітеті. Як тільки завершений буде розгляд в Комітеті, він буде внесений в парламент», — сказав спікер Ради.

Він нагадав, що 21 лютого завершилася подача правок і заявив, що поки навіть невідомо, які правки в цілому є, їх наразі лише зводять в Комітеті.

Відповідаючи на запитання, коли можуть виставити законопроект на голосування, Стефанчук відповів: «До 21-го вносилися правки. От вони внеслися і далі ми будемо дивитися, коли Комітет буде готовий, воно буде внесено. 4 тисячі правок і всі вони повинні розглянуті Комітетом».

Раніше ми писали, що Верховна Рада ухвалила законопроект про посилення мобілізації в першому читанні.

Додамо, у Раді зареєстрували законопроект про нові доплати та пільги військовим.

А голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, які правки подала до законопроєкту про мобілізацію, який готуються розглядати в Верховній Раді.

Разом з тим, з законопроекту про мобілізацію можуть вилучити норми про позбавлення аспірантів відстрочки і надати відстрочку педагогам вузів, що мають науковий ступінь.

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