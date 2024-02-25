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Андрій Єрмак допустив участь росії в саміті миру, але не одразу

15:06, 25 лютого 2024
За словами Андрія Єрмака, перший інавгураційний саміт відбудеться найближчим часом у Швейцарії.
Андрій Єрмак допустив участь росії в саміті миру, але не одразу
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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країн. рф не отримає запрошення на цьому етапі. Про це він сказав під час конференції «Україна. Рік 2024».

 «Перший інавгураційний саміт, який відбудеться найближчим часом у Швейцарії. На сьогодні запрошення підготовлені і будуть відправлені більше ніж 160 країнам», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що це дуже велика міжнародна подія, ціллю якої буде фіксація того, про що країни говорили всі ці місяці на рівні послів, на рівні радників.

За його словами, сьогодні розробляють документ, який міг би стати результатом цієї зустрічі.

«Після першої зустрічі ми беремо певний час, щоб підготувати спільний, на основі «формули», план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення того, що я сказав, і також подолання криз, які створила ця війна», – зауважив Єрмак.

Він дав зрозуміти, що запрошення представників рф допускають тільки на другий саміт миру.

«На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створений… без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які з нами пройдуть цей шлях… може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників російської федерації, де їм буде представлений і даний цей план на той випадок, якщо – хто там на той час буде представляти країну-агресора – захоче дійсно припинити цю війну, і повернутися до справедливого миру.

Що ми розуміємо під справедливим миром – викладено в нашій «формулі миру», – сказав Єрмак.

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