Дикие кабаны «патрулируют» границу: украинцев предупредили воздержаться от лишних прогулок

Пограничники зафиксировали стаи диких кабанов вблизи границы.

Источник фото: Pigua.info

Государственная пограничная служба Украины предупреждает о встречах с дикими кабанами в приграничных районах. Стаи этих могучих зверей были зафиксированы в непосредній близости от границы.

Встреча с поросячьей семьей может стать опасной для человека. Дикие кабаны отличаются своей силой, скоростью, способностью быстро бегать и хорошо маскироваться. Они также обладают высокой плавающей способностью.

Пограничная служба призывает граждан не подвергать свою жизнь и здоровье риску, воздерживаясь от прогулок по звериным тропам в приграничных районах. Отсутствие контакта с этими мощными животными поможет избежать неприятностей и сохранить безопасность.

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