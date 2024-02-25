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Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

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  1. У світі

Без імпорту західних деталей рф не зможе виробляти зброю, – Офіс Президента

16:03, 25 лютого 2024
Заборона постачання технологій до росії обмежить її виробництво зброї.
Без імпорту західних деталей рф не зможе виробляти зброю, – Офіс Президента
Джерело фото: rfi.fr
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Під час форуму «Україна. Рік 2024» радник керівника Офісу Президента з санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна активно працює над забороною постачання західних технологій до російської федерації. Цей крок призначений забезпечити обмеження можливостей росії у виробництві зброї.

«Десятки років рф отримувала багато мікроелектроніки з західного світу. Ми концентруємось на тому, щоб рф не могла виробляти свою зброю. росія без західних технологій практично не зможе виробляти власну зброю. Ця зброя буде менш якісною та в меншій кількості», - підкреслив Власюк.

Він також наголосив на тому, що навіть при наявності імпортних деталей росія має потужний військово-промисловий комплекс та виробляє значну кількість зброї. Проте припинення постачання західних технологій є одним із ключових напрямків санкційної політики, яка вже демонструє суттєві успіхи у роботі з партнерами та країнами глобального півдня.

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