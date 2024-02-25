Без імпорту західних деталей рф не зможе виробляти зброю, – Офіс Президента

Заборона постачання технологій до росії обмежить її виробництво зброї.

Джерело фото: rfi.fr

Під час форуму «Україна. Рік 2024» радник керівника Офісу Президента з санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна активно працює над забороною постачання західних технологій до російської федерації. Цей крок призначений забезпечити обмеження можливостей росії у виробництві зброї.

«Десятки років рф отримувала багато мікроелектроніки з західного світу. Ми концентруємось на тому, щоб рф не могла виробляти свою зброю. росія без західних технологій практично не зможе виробляти власну зброю. Ця зброя буде менш якісною та в меншій кількості», - підкреслив Власюк.

Він також наголосив на тому, що навіть при наявності імпортних деталей росія має потужний військово-промисловий комплекс та виробляє значну кількість зброї. Проте припинення постачання західних технологій є одним із ключових напрямків санкційної політики, яка вже демонструє суттєві успіхи у роботі з партнерами та країнами глобального півдня.

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