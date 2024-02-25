В Києві 70-річна жінка викинулася з вікна: подробиці трагедії

Свідки трагедії стверджують, що жінка зробила останній крок не відразу.

У Києві на Теремках сталася трагедія — 70-річна жінка вистрибнула з вікна одного з багатоповерхових будинків. Вона загинула на місці інциденту. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Свідки трагедії стверджують, що жінка зробила останній крок не відразу: спочатку її побачили на краю вікна, а потім вона повернулася до квартири. Але вже за кілька хвилин сусіди почули звук падіння.

Раніше у Дніпрі жінка з дитиною на руках вистрибнула з 12-го поверху.

До того ж, в Оболонському районі столиці хлопець вистрибнув з балкону 13-го поверху житлового будинку.

У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих».

Додамо, що у столиці двоє молодих людей випали із вікна.

Крім того, у Києві нове самогубство підлітків: дві дівчини вистрибнули з даху недобудови.

Також у Києві 12-річна дівчинка випала з вікна 22 поверху.

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