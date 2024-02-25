Буданов розповів про план росії організувати «Майдан-3» в Україні

Буданов заявив, що спецоперація «Майдан-3» в Україні приречена на провал.

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На форумі «Україна. Рік 2024» керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про операцію, що відома як «Майдан-3», яку зараз проводить росія. За його словами, ця операція є максимально складною та дорогою, проте вона має провалитися, оскільки Україні відомі всі замисли ворога.

«Однак у рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, в якій поставити під сумнів не стільки президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні в період після 21 та 20 травня», - заявив Буданов.

Російські плани передбачають, що на тлі смутку та неоднозначності відбудеться дестабілізація ситуації у військовому секторі, що у першій половині червня має дозволити їм завдати військової поразки на сході України.

«Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення воєнної поразки», – підкреслив він.

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