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Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

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Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

  1. В Україні

Буданов розповів про план росії організувати «Майдан-3» в Україні

16:22, 25 лютого 2024
Буданов заявив, що спецоперація «Майдан-3» в Україні приречена на провал.
Буданов розповів про план росії організувати «Майдан-3» в Україні
Джерело фото: rbc.ua
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На форумі «Україна. Рік 2024» керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про операцію, що відома як «Майдан-3», яку зараз проводить росія. За його словами, ця операція є максимально складною та дорогою, проте вона має провалитися, оскільки Україні відомі всі замисли ворога.

«Однак у рамках цієї операції вони спланували наступне: створити ситуацію, в якій поставити під сумнів не стільки президента, скільки прийняття рішень взагалі в Україні в період після 21 та 20 травня», - заявив Буданов.

Російські плани передбачають, що на тлі смутку та неоднозначності відбудеться дестабілізація ситуації у військовому секторі, що у першій половині червня має дозволити їм завдати військової поразки на сході України.

«Їх цікавить не стільки зміна політичного керівництва, скільки нанесення воєнної поразки», – підкреслив він.

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