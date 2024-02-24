Тіло Олексія Навального віддали матері

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У представника Ради бізнес-омбудсмена буде 4 години, аби встигнути на обшук у підприємця – що рекомендував ухвалити Комітет на захист бізнесу

Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроект, за яким представник Ради бізнес-омбудсмена повинен буде встигнути добратися до місця проведення слідчих дій за 4 години, але якщо не встигне – це не заважитиме обшуку у підприємця або виконанню ухвали про тимчасовий доступ.

Депутати пропонують запровадити тотальну систему відеонагляду за громадянами і збір їх персональних даних

Народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

Той факт, що ФОП перерахував на рахунок Управління кошти як благодійний внесок і одночасно мав цивільно-правові обов'язки із цим Управлінням, які належно не виконував, не може беззаперечно свідчити про вчинення керівником зазначеного Управління корупційного діяння, зазначив Верховний Суд.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

Касаційний господарський суд визнав зловживанням правами і неповагою посилання адвоката на «висновок» штучного інтелекту ChatGPT

Судді КГС Верховного Суду вирішили, що адвокат, звертаючись за роз’ясненням їх рішення, поставив під сумнівів їх суддівський розсуд тим, що послався на тлумачення, зроблене ChatGPT.

  1. У світі

Тіло Олексія Навального віддали матері

18:38, 24 лютого 2024
Невідомо, чи дозволить російська влада провести поховання так, як того хоче його сім’я.
Тіло Олексія Навального віддали матері
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У суботу, 24 лютого, російські тюремники нарешті віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері. Про це повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш.

«Тіло Олексія віддали матері», - написала Ярмиш.

Вона зазначила, що наразі мати Олексія Людмила Навальна перебуває у Салехарді.

«Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо цього», - додала Ярмиш.

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. 

За даними ЗМІ, Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

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