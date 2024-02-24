Тіло Олексія Навального віддали матері

Невідомо, чи дозволить російська влада провести поховання так, як того хоче його сім’я.

У суботу, 24 лютого, російські тюремники нарешті віддали тіло опозиціонера Олексія Навального його матері. Про це повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш.

«Тіло Олексія віддали матері», - написала Ярмиш.

Вона зазначила, що наразі мати Олексія Людмила Навальна перебуває у Салехарді.

«Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи влада заважатиме провести його так, як цього хоче сім'я і як того заслуговує Олексій. Ми будемо повідомляти інформацію щодо цього», - додала Ярмиш.

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний.

За даними ЗМІ, Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

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