Тело Алексея Навального отдали матери

Неизвестно, разрешат ли российские власти провести погребение так, как того хочет его семья.

В субботу, 24 февраля, российские тюремщики наконец-то отдали тело оппозиционера Алексея Навального его матери. Об этом сообщила спикер Навального Кира Ярмыш.

«Тело Алексея отдали матери», – написала Ярмыш.

Она отметила, что мать Алексея Людмила Навальная находится в Салехарде.

«Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести его так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию об этом», - добавила Ярмыш.

Как известно, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный.

По данным СМИ, Алексея Навального планировали обменять на убийцу бывшего чеченского командира в Берлине.

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