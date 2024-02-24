Украина получит первый транш помощи ЕС из пакета на €50 млрд в марте

Первый транш будет составлять €4,5 миллиарда.

Украина получит первый транш из пакета макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро от Евросоюза уже в марте. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По ее словам, первый транш будет составлять €4,5 миллиарда.

Урсула фон дер Ляен и Денис Шмыгаль обсуждали, как работать с украинским экспортом и решать проблемы на сухопутной границе. А еще совместную работу над оборонно-промышленным комплексом.

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