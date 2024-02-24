Україна отримає перший транш допомоги ЄС з пакету на €50 млрд у березні

Перший транш становитиме €4,5 мільярда.

Україна отримає перший транш з пакету макрофінансової допомоги у €50 мільярдів від Євросоюзу вже у березні. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з премʼєр-міністром України Денисом Шмигалем.

За її словами, перший транш становитиме €4,5 мільярда.

Урсула фон дер Ляєн та Денис Шмигаль також обговорювали, як працювати з українським експортом і вирішувати проблеми на сухопутному кордоні. А ще — спільну роботу над оборонно-промисловим комплексом.

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