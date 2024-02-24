Порушує міжнародне гуманітарне право: в ООН закликали накласти ембарго на постачання зброї Ізраїлю

Експерти вважають, що передача зброї Ізраїлю може бути використана на війні в секторі Гази.

Група експертів Організації Об’єднаних Націй закликала обмежити постачання зброї Ізраїлю. Вони, зокрема, стверджують, що будь-яка передача озброєння порушує міжнародне гуманітарне право. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами експертів, передача зброї Ізраїлю може бути використана на війні в секторі Гази та є «порушенням міжнародного гуманітарного права і має бути негайно припинена».

У заяві експерти ООН наголошують, що всі країни зобов'язані не продавати зброю, «якщо очікується, з огляду на факти або минулі моделі поведінки, що вона буде використана для порушення міжнародного права».

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