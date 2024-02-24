Нарушает международное гуманитарное право: в ООН призвали наложить эмбарго на поставку оружия Израилю

Эксперты полагают, что передача оружия Израилю может быть использована на войне в секторе Газа.

Группа экспертов Организации Объединенных Наций призвала ограничить поставки оружия в Израиль. Они утверждают, что любая передача вооружения нарушает международное гуманитарное право. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам экспертов, передача оружия Израилю может быть использована на войне в секторе Газа и является нарушением международного гуманитарного права и должна быть немедленно прекращена.

В заявлении эксперты ООН отмечают, что все страны обязаны не продавать оружие, «если ожидается, учитывая факты или прошлые модели поведения, что оно будет использовано для нарушения международного права».

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