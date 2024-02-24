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  1. В Украине

Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков: в Одесской области уклонист сдался пограничникам

19:55, 24 февраля 2024
Нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, но ему помешала стая волков.
Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков: в Одесской области уклонист сдался пограничникам
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В Одесской области пограничники задержали уклониста, который хотел незаконно пересечь границу. Помехой стали волки, которых он встретил по дороге. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Так, пробираясь через лес, чтобы незаконно пересечь границу в соседнюю страну, мужчина наткнулся на волков. С испуга он залез на дерево и вызвал помощь.

«Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков», – такое сообщение получили пограничники через службу «Довіра» ГПСУ.

На поиски уклоняющегося пограничники отправились со служебной собакой.

Нашли мужчину неподалеку от железнодорожной станции Абамеликово, расположенной в селе Петровка Кодымского района Одесской области на линии Рудница — Слободка.

Как выяснили правоохранители, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову во избежание мобилизации. Но его через границу не пропустили волки.

Встретив диких зверей в лесу, «герой» залез на дерево и вызвал помощь.

В ГПСУ отметили, что признание мужчины в нарушении закона все же не помогло избежать административной ответственности.

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